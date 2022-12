Ana Furtado posta clique raro com o sogro, Boni, e presta homenagem de aniversário: "Admiração"

A apresentadora Ana Furtado comemorou o aniversário de 87 anos do sogro, Boni, com bele homenagem nas redes sociais

Ana Furtado (49) usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta quarta-feira, 30, seu sogro, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, mais conhecido como Boni, completou 87 anos de vida, e a apresentadora fez questão de homenageá-lo.

Em seu perfil no Instagram, Ana compartilhou três cliques raros do aniversariante do dia. Na primeira imagem, ela aparece sorridente ao lado do sogro. Na segunda, ele está com o filho, Boninho (61). Já na terceira, Boni aparece com a neta, Bella (15)

"Dia de celebrar o meu SOGRÃO que tá fazendo aniversário! São anos de convivência, admiração, amizade e muito carinho. Desejo muita saúde e alegrias sempre!", escreveu Ana na legenda da publicação.

Boni precisou ser internado em um hospital dos Estados Unidos, na cidade de Orlando, localizada na Flórida, após sofrer um infarto durante um voo que faria para o Brasil. Na ocasião, ele precisou passar por uma cirurgia cardíaca, e a assessoria de impressa do famoso deu informações sobre seu quadro de saúde. "Ele está bem melhor aguardando a liberação do médico para ter alta", comunicaram.

Confira a homenagem de Ana Furtado para o sogro, Boni:

