Alok presenteia Romana Novais com passeio na Cataratas Do Iguaçu: ''Feliz Dia das Mães''

DJ Alok presenteia Romana Novais com passeio inesquecível de barco pelas Cataratas Do Iguaçu para celebrar o 'Dia das Mães'

Redação Publicado em 09/05/2022, às 09h27

O DJ e produtor Alok(30) presenteou a esposa, a médica Romana Novais (31), com uma viagem inesquecível pelas Cataratas Do Iguaçu.

O artista reuniu parte da sua família no último final de semana, 8, para celebrar o Dia das Mães de forma radical e divertida.

"Deus manda seus sinais. Feliz dia das mães! Happy Mother’s Day [Feliz Dia das Mães]", escreveu ele.

Nas fotos, compartilhadas no Instagram, ele aparece trocando um momento de carinho com a amada em um barco diante as cascatas do local.

"Que presentão de dia das mães. Foi indescritível! Amo você meu amor!", escreveu Romana Novais nos comentários ao se declarar para o marido.

