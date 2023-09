Aline Wirley e Igor Rickli comemoram aniversário do filho: "Menino precioso"

Antônio, filho de Aline Wirley e Igor Rickli, ganhou uma bela homenagem ao completar nove anos

Antonio, filho da cantora e ex-BBB Aline Wirley e o ator Igor Rickli, completou nove anos de vida nesta terça-feira, 26, e os papais corujas fizeram questão de homenageá-lo nas redes sociais.

No feed do Instagram, Igor encantou os seguidores ao recordar uma foto de quando o herdeiro era apenas um bebezinho e escreveu uma bela mensagem. "Há 9 anos a gente se reconhece. Agradeço a sorte de ser pai, tutor, treinador, amigo e parceiro dessa alma que me encanta diariamente. Feliz aniversário, meu menino precioso", declarou o papai.

Depois foi a vez de Aline homenagear o herdeiro. A ex-participante do BBB 23 postou um vídeo do filho curtindo um passeio de barco e agradeceu pela vida do menino. "Meu amor, mamãe é tão grata a Deus e ao Universo pela sua vida", começou ela.

"No meu caminhar aqui nesse planeta, me comprometi com a sua alma em te ajudar a viver e a compreender a experiência humana. E enquanto um sopro de vida se manifestar em mim, com todo meu amor estarei de prontidão para te ajudar no seu caminhar. Obrigada filho. Você é um presente! Receba as bençãos infinitas do Universo, feliz aniversário. Eu te amo", completou.

Aline e Igor estão juntos há 13 anos, e durante o reality, ela revelou que os dois desejam adotar uma criança. "Hoje a gente está adotando, a gente está na fila de adoção. Mas demorou pra eu entender de onde vinha esse desejo e que era um desejo muito grande mesmo, porque é um processo intenso, um processo difícil, um processo muito menos romântico do que a gente imagina. Os processos que ela traz, os traumas que ela já traz, o primeiro abandono que ela já tem sabe lá por que aconteceu", disse a cantora na ocasião.

Confira as homenagens:

Aline mostra encontro com Amanda

Neste último domingo, 24, as ex-participantes do BBB 23, da TV Globo, Aline Wirley e Amanda Meirelles se encontraram em Ponta Grossa, no Paraná, e fizeram questão de registrar o momento nas redes sociais.

Nos stories do Instagram, a cantora e ex-integrante do grupo Rouge mostrou a amiga chegando na casa em que ela estava passando o fim de semana com a família. A campeã do BBB 23 estava próxima da amiga, e decidiu visitá-la. Depois, Aline postou várias fotos curtindo o dia na piscina com o marido, o filho do casal, Antonio, de 8 anos, Amanda e outros familiares. Veja as fotos!