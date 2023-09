Aline Wirley mostra encontro com Amanda Meirelles e fãs vibram: "DocRouge tá vivíssimo"

A cantora Aline Wirley encantou os fãs ao mostrar o encontro com Amanda Meirelles, a campeã do 'BBB 23'

Aline Wirleye Amanda Meirellespassaram o dia juntas! Neste último domingo, 24, as ex-participantes do BBB 23, da TV Globo, se encontraram em Ponta Grossa, no Paraná, e fizeram questão de registrar o momento nas redes sociais.

Nos stories do Instagram, a cantora e ex-integrante do grupo Rouge mostrou a amiga chegando na casa em que ela estava passando o fim de semana com a família. A campeã do BBB 23 estava próxima da amiga, e decidiu visitá-la.

"Ontem, na hora que ela viu que eu vinha para o Paraná, ela me mandou: 'amiga, você tá aqui", disse Wirley, enquanto era filmada pelo marido, o ator Igor Rickli. "É a única maneira de encontrar essa garota", respondeu Amanda, que mora em Astorga.

Depois, no feed do Instagram, Aline postou várias fotos curtindo o dia na piscina com o marido, o filho do casal, Antonio, de 8 anos, Amanda e outros familiares. "Entre histórias em um almoço de família num domingo no Paraná de 40 graus, celebramos a vida, o amor e a amizade", escreveu a artista na legenda.

Os fãs das ex-BBBs vibraram com o encontro. "Meu DocRouge tá vivíssimo, graças a Deus", disse uma seguidora. "Família linda. Amamos ver a Amanda aí com todo este acolhimento e carinho, Aline. O seu filho é uma criança cheio de encantos... Que criança amável", escreveu outra. "Amei ver DocRouge juntinho outra vez", falou uma terceira.

Confira as fotos:

