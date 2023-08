Aline Wirley posa sem blusa no jardim de sua mansão na floresta: "Deslumbrante"

Aline Wirley posa sem blusa no jardim; sem vizinhos, a estrela pode se exibir à vontade

A cantora Aline Wirley surpreendeu os fãs nesta sexta-feira, 18, ao aparecer em uma sequência de fotos impactantes nas redes sociais. É que ela aproveitou o dia de sol para mostrar toda a sua beleza em fotos ao natural.

Nos cliques, a artista surge sem nada na parte de cima enquanto toma um chá ao acordar. As fotos foram registradas na mansão luxuosa na qual a artista mora com o marido, Igor Rickli, e o filho. Ela fica localizada em uma área de montanha.

Na legenda do clique, ela ainda mandou um recado corajoso. "Como eu amo esse solzinho da manhã de primavera que já vem se achegando", disparou ela. As fotos valorizaram a beleza da estrela que participou do BBB23.

Tanto que muitos fãs elogiaram Aline Wirley. "Como você é linda, fico impressionada", declarou um. "Que deslumbrante", escreveu outro. "Deve ser libertador ficar assim sem nada prendendo! Pena que eu tenho vizinhos", lamentou um fã.

Veja:

Aline Wirley defendeu o filho

A atriz e ex-BBB Aline Wirley saiu em defesa do seu filho, Antônio, fruto do casamento com Igor Rickli, após o menino ser alvo de comentários nas redes sociais. Tudo começou quando o menino apareceu usando uma camiseta mais curta, no estilo de cropped, em um vídeo de dança com a mãe e uma amiga. Alguns internautas falaram sobre a roupa do menino e a mãe dele decidiu defendê-lo publicamente.

Em um texto no Instagram, Wirley afirmou que cria o filho para ser feliz. “Eu educo e crio meu filho para que ele esteja feliz, pra que seja uma pessoa consciente, para que ele faça escolhas a partir do coração, e não se baseando em padrões e em dogmas que dizem o que é certo ou o que é errado. E o que me dá certeza no caminho é ver e sentir ele só sendo criança, brincando, sorrindo, saudável, extremamente educado, atento as necessidades do mundo e das pessoas", disse ela.