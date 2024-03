'Garota das Búfalas', Letícia Benedik destaca a qualidade de vida no campo com pecuária leiteira

Em Passos, no sul de Minas Gerais, a jovem é uma das principais figuras do campo à frente do conceituado projeto Búfalas Marias

Aos 27 anos, Letícia Benedik encontrou no campo não apenas a nova morada, mas uma paixão que transformou sua trajetória. Nascida em Itararé, interior de SP, há cinco anos ela trocou a agitação da cidade pelo ritmo tranquilo de Passos, MG, seguindo o mesmo caminho do marido, Elsio Júnior (33), e entrando de vez para o mundo do agronegócio. “A qualidade de vida que o campo nos proporciona através das belezas e encantos da natureza é surreal”, declara. Atualmente, Letícia gerencia os negócios na pecuária leiteira e na criação de búfalos, sendo uma das principais figuras por trás do projeto Búfalas Marias. “O projeto consiste em um melhoramento genético, tanto para aumento de leite quanto para a conformação e para manter a docilidade das búfalas”, explica.

Como mulher em um setor predominantemente masculino, Letícia enfrentou obstáculos no início de sua carreira, mas com determinação e competência, conquistou respeito e reconhecimento entre seus pares. Sua rotina diária envolve atividades como ordenha, cuidado com os animais da fazenda e visitas de assistência técnica, mantendo um equilíbrio entre o trabalho e a vida familiar. A paixão pelos bubalinos cresceu de forma tal que, até nas redes sociais, em que soma mais de 40000 seguidores, Letícia é conhecida como A Garota das Búfalas. “Com o decorrer do tempo, comecei a ganhar respeito e reconhecimento pelo meu trabalho com os bubalinos”, conta.

FOTO: LH FORMATURA - LUIZ HENRIQUE ESPANHOL