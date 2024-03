Pecuarista Géssica Ribeiro se firma no universo agro: 'Privilégio e poder de trabalhar na roça'

Géssica Ribeiro comanda toda a produção leiteira, em sítio de MG; pecuarista mostra sua força com raízes do agro

Hábitos simples, carinho pelos animais e muito amor pela família. Tais detalhes moldaram e ainda moldam a trajetória da pecuarista Géssica Ribeiro (35). Com mais de 30000 seguidores nas redes sociais, a mineira se destaca como uma força feminina no agronegócio. “Pensei em uma forma de compartilhar minha rotina no campo e mostrar que nós, mulheres, temos, sim, o privilégio e o poder de trabalhar na roça”, explica ela. Radicada no Sítio Ponta Escura, localizado na cidade de Carandaí, em Minas Gerais, ela lida com a produção de leite e divide a rotina com o marido, Valdeci (43), e os pais, Ilídio (66) e Olésia (57), que a ensinaram tudo sobre o manejo de vacas e bezerros.

“Cresci observando meu avô trabalhar e sempre me perguntei se eu faria a mesma coisa. Quando meu pai começou a tomar conta do negócio, passei a ajudá-lo e, hoje, graças ao nosso suor, construímos um espaço melhor para a ordenha”, conta ela, orgulhosa. Embora tenha passado pela sucessão familiar, Géssica não enfrentou desafios e muito menos preconceito por ser uma mulher no setor. “Sempre tive o apoio da minha família. Isso foi o mais importante de tudo. Tenho certeza de que meu avô, se estivesse vivo, teria orgulho de onde a neta dele chegou. Espero ir ainda mais longe”, afirma ela, sempre pronta para abraçar novos desafios.

FOTOS: GEISY LOSCHI