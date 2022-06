Thiago Fragoso comemora ao receber a quarta dose da vacina contra a covid-19

O ator Thiago Fragoso mostrou um registro do momento em que recebeu a vacina

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 20h04

Thiago Fragoso(40) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 29, para contar aos seguidores que tomou a quarta dose da vacina contra a covid-19.

O ator compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto do momento em que a profissional de saúde aplica o imunizante, e ele faz mostra o número 4 com os dedos.

Na legenda da publicação, Fragoso comemorou a dose de reforço. "Quarta dose! #simbora #vamoqvamo", escreveu ele.

Os internautas comemoraram a vacinação do ator. "Ah fico muito feliz por você", disse uma seguidora. "Um ídolo imune desses... atitude de milhões", vibrou outro. "Parabéns Thiago! Chama mesmo o povo pra tomar as doses que faltam, muita gente deixando o ciclo vacinal de lado, a pandemia só acaba se cada um fizer sua parte", alertou um fã.

Clique antigo

Thiago Fragoso encantou os seguidores ao compartilhar um clique antigo. Em seu perfil no Instagram, o ator recordou uma foto de quando seu filho mais velho, Benjamin (11), era mais novo, e se derreteu pelo menino.

Confira: