Thiago Fragoso se derrete ao compartilhar clique antigo com o filho: "Amor"

O ator Thiago Fragoso recordou uma foto antiga com o filho mais velho, Benjamin

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 15h09

Thiago Fragoso (40) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique antigo.

Em seu perfil no Instagram, o ator recordou uma foto de quando seu filho mais velho, Benjamin (11), era mais novo, e se derreteu pelo menino.

"#tbt desse amor todo aí...", escreveu o artista na legenda da publicação, em que aparece agarradinho com o herdeiro.

Além de Benjamin, Thiago também é pai de Martin (2). Os dois são fruto do relacionamento do ator com Mariana Vaz (43). O caçula da família completou dois anos no final de abril e ganhou uma festinha da família.

Nas redes sociais, Fragoso compartilhou uma foto da comemoração e se declarou: "Hoje é dia do nosso Solzinho fazer dois anos... A gente esperou um tempão pra partir pro segundo e a experiência é tão incrível... A gente vive todas as experiências junto com o Ben de um jeito que é impossível de descrever... er uma família dá muito trabalho, mas a cada dia aprendemos algo novo e tudo que a gente aprende parece que aumenta esse espaço da alma que nos permite amar... Martin, totoso de mamãe, papai e Ben: "Feliz Aniversário"!! Nós te amamos maior que o mundo. #maioramordomundo", disse ele.

Confira a publicação do ator: