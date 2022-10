Se recuperando da covid-19, Stênio Garcia sai de casa pela primeira vez: "Correndo atrás dos meus direitos"

O ator Stênio Garcia contou que saiu de casa pela primeira vez para resolver algumas questões burocráticas no cartório

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 15h02

Nesta terça-feira, 18, Stênio Garcia (90) saiu de casa pela primeira vez após ser diagnosticado com covid-19 e precisar ficar quase um mês de repouso para se recuperar da doença.

Visivelmente abatido e com a voz rouca, o ator contou através dos Stories do Instagram que precisou ir até o cartório para resolver algumas questões burocráticas de propriedades. Além disso, ele também aproveitou para agradecer as mensagens de apoio que recebeu quando estava com covid-19.

"Primeiro quero agradecer as orações que fizeram para mim. Hoje estou aqui correndo atrás dos meus direitos, estou na quinta vara cível do cartório. É a primeira vez que estou saindo de casa. Estou correndo atrás dos meus direitos para providenciar a questão das minhas salas que estão paradas, quero receber", disse Stênio.

"No Brasil todo cidadão tem direitos, deveres e obrigações, mas às vezes é preciso ir pessoalmente para fazer cumprir a lei. Corram atrás também. Vamos sempre lutar pelo correto", escreveu ele na legenda da gravação.

Luta contra as sequelas da doença

Recentemente, Stênio Garcia compartilhou detalhes da sua recuperação após contrair covid-19 em setembro deste ano. O ator revelou que devido à doença desenvolveu doença crônica pulmonar.

"Eu por exemplo com o D Dimero alto estou tomando anticoagulante e também descobri que esse vírus fez um estrago feio no meu pulmão me levando a ter doença crônica pulmonar", lamentou o artista, que postou uma foto em que aparece fazendo esteira em casa.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!