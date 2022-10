Aos 90 anos, Stênio Garcia luta contra as sequelas da Covid-19: “As pernas ficam bambas!”

O ator Stênio Garcia deu detalhes sobre a luta diária contra a doença crônica pulmonar que desenvolveu após contrair Covid-19

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 13h51

Nesta quinta-feira (19), Stênio Garcia (90) usou as redes sociais para compartilhar detalhes da sua recuperação após contrair Covid-19 em setembro deste ano. O ator revelou que, como consequência das sequelas do coronavírus, desenvolveu doença crônica pulmonar.

Stênio ainda deu detalhes sobre a sua luta diária contra a doença: "Eu por exemplo com o D Dimero alto estou tomando anticoagulante e também descobri que esse vírus fez um estrago feio no meu pulmão me levando a ter doença crônica pulmonar".

No perfil do Instagram, o ator postou uma foto em que aparece fazendo esteira em casa. "Hoje tentei fazer esteira a pedido da pneumologista e não consegui porque vem o cansaço e as pernas ficam bambas, mas dia após dia espero ir retomando aos poucos". escreveu o artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os admiradores do veterano mandaram mensagens positivas. "Tenho certeza que em breve todos esses sintomas terão passado", "Que maravilha! Como é bom vê você se exercitando", "Que bom te ver recuperado!", "Fique bem!", disseram eles.

Confira a publicação de Stênio Garcia falando sobre as sequelas da Covid-19: