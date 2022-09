Mulher de Stênio Garcia fala sobre a saúde dele ao ter Covid-19

Mulher de Stênio Garcia revela que o ator ainda está com teste positivo de Covid-19 e foi diagnosticado com uma inflamação

O ator Stênio Garcia ainda está com o teste positivo para Covid-19. A notícia foi dada por sua esposa, Marilene Saade, que atualizou os fãs sobre o tratamento do marido. Ela contou que ele está com sintomas há 10 dias e foi diagnosticado com uma inflamação no pulmão após fazer um exame de tomografia.

"Stenio tem dez dias de sintomas e nove dias que positivou e também continua positivo e com inflamação no pulmão vista ontem em tomografia no hospital", disse ela, e completou: "Segundo diziam, durava só uma semana e aqui estamos ainda infectados".

Em outro momento, ela contou que também teve sintomas. "Já tenho nove dias de sintomas e sete de quando positivei e continuo testando positivo. Disseram que ia embora em sete dias, mas não foi. O que é isso, meu Dues?", afirmou.

Stênio Garcia revela que está com Covid-19

Há uma semana, Stênio Garcia fez um depoimento nas redes sociais para anunciar que testou positivo para o coronavírus e alertou os fãs sobre a importância de se proteger contra a doença.

"Durante esses dois anos e muitos meses de pandemia minha mulher me protegeu porque eu sempre fui desligado com a saúde. Eu continuei tirando a máscara e agora infelizmente estou indo para o hospital porque estou me sentindo mal como nunca me senti antes, pegar isso é horrível e eu não acreditava que iria me deixar assim. Peço boas energias e espero em breve dar boas notícias. Eu quero viver e ainda quero fazer minha arte. Tirar a máscara é se expor a um vírus que ainda está circulando", afirmou ele.