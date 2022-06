Renata Capucci recebe a quarta dose da vacina contra a covid-19

A jornalista Renata Capucci e o marido tomaram a dose de reforço contra a covid-19 nesta terça-feira, 28

Renata Capucci (49) recebeu a quarta dose da vacina contra a covid-19 nesta terça-feira, 28.

Nas redes sociais, a jornalista do Fantástico, da TV Globo, compartilhou um vídeo do momento em que ela e o marido, o médico Ivo Sternick, são imunizados pelos profissionais da saúde.

"É quarta dose da vacina em dupla com maridón!!!! @dr_ivosternick #ᴠᴀᴄɪɴᴀsim #ᴠᴀᴄɪɴᴀssalvamvidas #pfizer", celebrou Capucci na publicação.

Renata, vale dizer, revelou recentemente que foi diagnosticada com a doença de Parkinson há quatro anos. Em conversa no podcast Isso é Fantástico, da Globo, ela contou sobre sua condição. "Pensei muito sobre este momento. Sabia que ele iria chegar e que vinha na hora certa, quando eu me sentisse exatamente como eu me sinto hoje: forte, confiante e feliz. Não é fácil. Mas não é o fim", disse ela, diagnosticada quando tinha 45 anos.

No podcast, Capucci relembrou quando descobriu a doença. "Eu estava no meio do programa Popstar [..] E aí em um dado momento, no meio do Popstar, depois do sexto programa, eu estava em casa e o meu braço subiu sozinho, enrijecido. E o meu marido que é médico, logo depois do programa, me levou para um hospital que tinha emergência neurológica e eu fui diagnosticada com Parkinson. Aquilo caiu como uma bigorna em cima da minha cabeça", relembrou.

