Renata Capucci revela que tem a doença de Parkinson

Repórter da Globo, Renata Capucci revela como descobriu o diagnóstico da doença de Parkinson e como se sentiu

CARAS Digital Publicado em 26/06/2022, às 21h53

A repórter Renata Capucci (49) revelou que foi diagnosticada com a doença de Parkinson há quatro anos e agora quis revelar a questão publicamente. Em conversa no podcast Isso é Fantástico, da Globo, ela contou sobre sua condição.

Em um post no Instagram, ela contou sobre a decisão de revelar a doença publicamente. "Pensei muito sobre este momento. Sabia que ele iria chegar e que vinha na hora certa, quando eu me sentisse exatamente como eu me sinto hoje: forte, confiante e feliz. Não é fácil. Mas não é o fim", disse ela, que foi diagnosticada quando tinha 45 anos, hoje ela está com 49.

Então, no podcast, Capucci relembrou quando descobriu a doença na época do programa Popstar e que seu marido a levou ao hospital quando teve um sintoma. "Eu estava no meio do programa Popstar, que eu participei, que eu cantava. Eu comecei com o diagnóstico um pouquinho antes. Eu comecei a mancar e as pessoas falavam para mim: ‘Por que você está mancando, Renata?’. E eu falava: ‘Eu não estou mancando’. Eu não percebia que eu estava mancando. Aí fui fazer fisioterapia, osteopatia e a coisa não mudou. E aí em um dado momento, no meio do Popstar, depois do sexto programa, eu estava em casa e o meu braço subiu sozinho, enrijecido. E o meu marido que é médico, logo depois do programa, me levou para um hospital que tinha emergência neurológica e eu fui diagnosticada com Parkinson. Aquilo caiu como uma bigorna em cima da minha cabeça", disse ela.

Por fim, a repórter desabafou: "Eu não quero que tenham pena de mim. Ao contrário, eu tenho orgulho da minha trajetória. Eu tenho orgulho da maneira como eu encaro essa doença, porque eu encaro ela de frente hoje".

Post de Renata Capucci sobre o podcast: