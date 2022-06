Leda Nagle testa positivo para covid-19 e desabafa ao postar fotos em família: ''A pior coisa é a saudade''

Aos 71 anos, Leda Nagle é diagnosticada com covid-19 novamente e fala sobre saudade que está sentindo de Duda Nagle, Sabrina Sato e Zoe

A jornalista Leda Nagle (71) foi diagnosticada com covid-19 pela segunda vez.

Nas redes sociais, a mãe de Duda Nagle (39) deu a notícia aos seguidores sobre o diagnóstico ao compartilhar uma sequência de registros encantadores em que aparece com a família.

Em seu perfil no Instagram, Leda fez um desabafo sobre as dificuldades no isolamento e a saudade que está sentindo do herdeiro, da nora Sabrina Sato (41) e da netinha Zoe (4).

"A pior coisa deste vírus Covid atual é a saudade provocada por este isolamento. É bem desagradável, é impossível de prever o tempo que vai levar pra zerar, apesar dos sintomas não serem cruéis, é chato, muito chato", começou escrevendo.

"Mas olhar estas fotos, destas pessoas queridas, não deixa de ser um consolo, um alento e saber que, a qualquer hora destas, vamos nos divertir de novo! Tomara que seja logo", disse ainda a jornalista.

