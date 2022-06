Sabrina Sato posta cliques em família e web comenta sobre crescimento de Zoe: ''Bem mocinha''

Apresentadora Sabrina Sato mostra como foi o final de semana na companhia do marido, Duda Nagle, da filha Zoe, e de familiares

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 07h08

A apresentadora Sabrina Sato (41) encheu seu feed de amor ao mostrar como foi o final de semana na companhia da família!

Em seu feed no Instagram, na noite de domingo, 05, a artista compartilhou uma sequência de fotos em que aparece ao lado do marido, Duda Nagle (39), da filha Zoe (3). Em alguns cliques, a mãe de Sabrina, dona Kika, aparece com os netos. Karina Sato, irmã da apresentadora, também está em uma das fotos.

"Final de semana", escreveu Sabrina na legenda da publicação.

O que chamou atenção dos internautas foi o tamanho de Zoe.

"Muito lindasssssss", elogiou Leda Nagle. "Linda família", destacou uma fã. "Esse look da Zozo tá lindaaa demais, bem mocinha", babou outra. "Impressionada com o tamanho da Zoe!", ressaltou uma terceira seguidora.

Sabrina Sato encanta ao mostrar Zoe indo para escola com look de frio

Recentemente, Sabrina Sato deixou os fãs encantados ao mostrar o momento antes de Zoe ir para a escola com um look de frio estiloso. "Bom dia cheio de amor antes da escola. E como vocês podem ver as mais animadas são @cocosatonagle e Zoines, Duda não sente frio e eu vou levar a ZoZo descabelada mesmo", disse ela.

Confira os registros do final de semana de Sabrina Sato: