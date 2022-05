Sabrina Sato encanta ao mostrar Zoe indo para escola com look de frio

Apresentadora Sabrina Sato fez fotos em família antes de Zoe ir para a escola e encantou

CARAS Digital Publicado em 31/05/2022, às 12h30

A apresentadora Sabrina Sato (41) encantou ao compartilhar mais um momento de sua família na rede social.

Nesta terça-feira, 31, a famosa mostrou cliques do momento antes de Zoe (3) ir para a escola e esbanjou fofura ao mostrá-la pronta para o colégio com um look de frio estiloso.

Nos registros, Duda Nagle (39) e a cachorrinha da herdeira também apareceram ao lado delas. Sabrina Sato fez as fotos de seu celular no espelho da entrada do duplex luxuoso onde mora em São Paulo.

"Bom dia cheio de amor antes da escola. E como vocês podem ver as mais animadas são @cocosatonagle e Zoines, Duda não sente frio e eu vou levar a ZoZo descabelada mesmo", mostrou a família.

De meia calça, saia de tule, casaco e touca com orelhinhas, Zoe deu um show de estilo com muita fofura. "A Zoe tá linda", admiraram os seguidores. "Família linda", elogiaram outros.

Ainda nesta segunda-feira, 30, Duda Nagle foi surpreendido pela filha e pela esposa com um susto que divertiu os internautas.

Sabrina Sato encanta ao mostrar fotos de Zoe antes de ir para escola no frio; veja: