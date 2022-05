Sabrina Sato e Zoe dão susto em Duda Nagle: "Vai ter mais''

Zoe dá susto em Duda Nagle ao chegar em casa e Sabrina Sato filma reação hilária do ator

Redação Publicado em 31/05/2022, às 09h26

Sabrina Sato (41) e a filha, Zoe (3), resolveram fazer uma brincadeira de boas-vindas para Duda Nagle (39).

O ator foi surpreendido com um susto ao chegar em casa, na noite da última segunda-feira, 30. A surpresa foi tanta que ele até deixou cair uma mala que segurava ao entrar em casa.

No vídeo, a herdeira do casal aparece soltando uma gargalhada enquanto a apresentadora recorda o momento. "Vocês me pagam! Hahahaha", escreveu o artista ao compartilhar o vídeo do momento.

"Vai ter mais", provocou a empresária ao responder o post do marido. "O melhor é a risada da Sabrina", disparou uma seguidora. "A risada da Zoe fez meu dia", disse uma segunda. "Eu amo essa família", destacou um terceiro.

Sabrina Sato e Zoe se divertem ao fazer brincadeira com Duda Nagle: