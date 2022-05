Sabrina Sato e Zoe são flagradas brincando juntas e a mãe se derrete: ''Alegria do dia''

Alerta de mãe-coruja! Sabrina Sato publica sequência de fotos ao brincar com Zoe e encanta a web

CARAS Digital Publicado em 28/05/2022, às 10h39

Não é novidade para ninguém que Sabrina Sato (41) é uma mãezona completamente apaixonada por sua família.

A apresentadora faz questão de deixar isso claro o máximo de vezes que pode. E, neste sábado, 28, não foi diferente.

Em seu Instagram, ela publicou uma sequência de cliques nos quais apareceu brincando com a filha, Zoe (3).

Nas imagens, as duas foram flagradas pintando juntinhas e, aparentemente, se divertindo demais!

“Quando chego do trabalho, a primeira coisa que faço é querer ver minha filha e brincar com ela”, começou a parceira de Duda Nagle (39) na legenda. “Momento alegria do dia”.

Só para não perder o costume, os fãs lotaram a duplinha de elogios. “Lindas”, babou uma. “Mini Sabrina”, apontou outra. “Que amor”, se derreteu uma terceira. “Aproveita muito”, sugeriu mais um.

Confira os registros de Sabrina Sato brincando com Zoe: