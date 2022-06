Lázaro Ramos cancela compromisso após testar positivo para covid-19

Ator Lázaro Ramos testou positivo pela segunda vez para a doença e precisou adiar evento

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 12h25

O ator Lázaro Ramos (43) testou positivo para a covid-19 pela segunda vez!

Após descobrir estar com a doença no final de 2020, o artista publicou um comunicado nesta sexta-feira, 3, para avisar que não poderia realizar o evento do lançamento do livro, Medida Provisória: Diário do Diretor, por estar com covid.

"COMUNICADO", escreveu ele na legenda do aviso que dizia: "Turma de Niterói, infelizmente, está cancelado o lançamento do livro 'Medida Provisória: Diário do Diretor' que aconteceria hoje à noite. Testei positivo para a covid-19".

Com covid, Lázaro Ramos fala sobre seu estado de saúde

Ainda na nota, Lázaro Ramos contou sobre seu estado de saúde. "Mas já adianto a vocês que estou com sintomas leves e devidamente vacinado com todas doses", falou. "Em breve divulgaremos nova data para nos encontrarmos. Obrigado", finalizou ele.

Em novembro de 2020, Taís Araújo (43) e Lázaro Ramos contaram que eles e os filhos estavam com covid-19, mesmo após inúmeros cuidados. Eles aproveitaram para fazer um alerta a todos. "Nós estamos bem, mas sabemos que fomos afortunados enquanto tantas vidas seguem se esvaindo aqui e no mundo. Se cuidem", declararam.