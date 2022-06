Aos 63 anos, Zeca Pagodinho toma quarta dose da vacina contra a covid-19

Cantor Zeca Pagodinho recebe mais uma dose de reforço contra o coronavírus no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 13h01

O cantor Zeca Pagodinho (63) correu para receber a quarta dose da vacina contra a covid-19!

No Rio de Janeiro, a partir desta sexta-feira, 03, as pessoas com 50 anos ou mais já podem tomar a segunda dose de reforço contra a doença, com intervalo de pelo menos 4 meses após a terceira dose.

Em seu perfil no Instagram, a equipe do compositor compartilhou um registro em que ele aparece de máscara, óculos escuros e seu cartão de vacinação em mãos, e ressaltou a importância da vacinação.

"E você? Já tomou sua dose de reforço da vacina contra a covid-19? Tem gente que já pode tomar até a 4ª dose e está de bobeira! Não dê mole para o vírus, hein! Se proteja o máximo possível! Todas as vacinas disponíveis no Brasil são eficazes e seguras! Faça como o Zeca Pagodinho e complete seu cartão de vacinação!", escreveram.

Zeca Pagodinho e a esposa babam pelo neto recém-nascido

Recentemente, Zeca Pagodinho exibiu um momento encantador em família. O cantor publicou um clique em que aparece coladinho com a esposa, Mônica Silva, babando pelo neto recém-nascido, Miguel. Em um outro registro, os avós babões ainda aparecem com os pais do bebê de pouco menos de 1 mês, Louiz, filho de Zeca e sua esposa, Thays. "Quem aguenta com tanta fofura? Miguel com seus avós corujas".

