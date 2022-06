Zeca Pagodinho e sua esposa babam pelo neto recém-nascido: ''Quem aguenta com tanta fofura?''

Zeca Pagodinho publicou um clique encantador coladinho com a esposa e com o neto recém-nascido

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 17h26

Na última quarta-feira, 1, Zeca Pagodinho (63) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento encantador em família.

O cantor publicou um clique onde ele aparece coladinho com a esposa, Mônica Silva, enquanto eles babavam pelo neto recém-nascido, Miguel.

Em um outro registro, os avós babões ainda aparecem com os pais do bebê de pouco menos de 1 mês, Louiz, filho de Zeca e sua esposa, Thays.

Na legenda, ele falou com carinho do momento: "Quem aguenta com tanta fofura? Miguel com seus avós corujas".

Os seguidores ficaram encantados e rapidamente passaram a comentar no post: "Família linda!", disse um. "Que Deus abençoe está família linda!", desejou outro. "Viva o Miguel!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques de Zeca Pagodinho e sua esposa babando pelo neto recém-nascido: