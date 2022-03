Wendel Bezerra, dublador de 'Batman' fala sobre o novo filme: "Maior desafio"

O dublador Wendel Bezerra deu a voz para Robert Pattinson na adaptação de 'Batman'

CARAS Digital Publicado em 02/03/2022, às 13h29

O dublador Wendel Bezerra (47), conhecido por dar vida a diversos personagens no cinema, é a voz de Robert Pattinson (35) no novo 'Batman'.

Wendel já dublou Robert Pattinson, mas em Crepúsculo, e desta vez, o dono da voz de Goku está em 'The Batman'.

Em seu perfil no Instagram, Wendel falou sobre o poder da dublagem e a sensação de estar no projeto: "Após 40 anos como dublador, enfrento meu maior desafio na carreira. Por diveeeersos motivos. Ao ponto de eu mesmo duvidar da minha capacidade. Sei que a dublagem é mega subjetiva, e respeito a opinião de todos, mas hoje eu só quero ser feliz! Agradecer e honrar as centenas de pessoas que me escreveram, parabenizando pela dublagem de Batman", declarou.

"Obrigado pelos colegas que fizeram um trabalho incrível, pela Warner que me apoiou das mais variadas formas e por Papai do céu ser tão generoso comigo! Estou satisfeito com o resultado final do meu trabalho e pleno por saber o quanto me dediquei. Sou cozinheiro de navio, chapeiro no fundo do mar, sobrevivente, boleiro, super saiyajin, mas a partir de hoje, também sou A VINGANÇA!", escreveu Wendel.

Wendel Bezerra, dublador de 'Batman' fala sobre o novo filme: