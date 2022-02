Para a première de The Batman, Neymar posa ao lado de Robert Pattinson e Zoë Kravitz

Neymar foi a première do novo filme do Batman, estrelado por Robert Pattinson, e que estreia na semana que vem

Nesta segunda-feira, 21, ocorreu em Paris a première do filme The Batman. E quem marcou presença no evento foi Neymar Jr (30).

O jogador postou ao lado de Robert Pattinson (35) e Zoë Kravitz (33), as estrelas do novo filme de super-herói. O futebolista apareceu de boné preto e uma jaqueta com a estampa do Batman nas costas.

Já o novo intérprete do homem-morcego nos cinemas, Pattinson usava um sobretudo cinza claro com uma camisa preta por baixo. E Zoë Kravitz que estrela ao lado do astro de Crepúsculo como a Mulher Gato, usava um vestido preto.

No evento, Neymar pode entrar e posar no carro do super-herói, o batmóvel. E nos stories do seu Instagram, o pai de Davi Lucca (10) ainda compartilhou um clique da sala de cinema onde seria exibido o longa.

The Batman estreia nos cinemas brasileiros na semana que vem, no dia 3 de março. O filme é dirigido por Matt Reeves (55), responsável pela franquia recente de Planeta dos Macacos.

