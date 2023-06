Steven Spielberg revela se sentir culpado por ver atriz ter ‘sua infância roubada’

Cineasta Steven Spielberg negou o pedido da atriz Drew Barrymore para ser seu pai durante gravações de E.T.

O cineasta Steven Spielberg foi uma figura paterna na vida da atriz Drew Barrymore. Porém, durante as gravações do clássico do cinema E.T., a artista chegou a pedir ao diretor que ele fosse seu pai de verdade, mas teve seu pedido recusado. Ela tinha apenas 7 anos de idade na época das filmagens e Steven não podia assumir um papel tão importante na vida de uma criança.

Durante uma entrevista para a Vulture, Drew elogiou Steven, descrevendo o diretor como “a única pessoa em minha vida até hoje que já foi uma figura parental”. Então, Spielberg aceitou ser seu padrinho, além disso, a atriz revelou que seu pai biológico era alcoólatra e abusivo.

Enquanto gravava E.T., Steven Spielberg tinha a difícil missão de transmitir toda a magia do personagem para que Drew acreditasse que ele era real. Depois de algumas semanas de gravações, a atriz viu vários homens mexendo no boneco e exigiu que eles saíssem do set e não o machucassem.

“Eu não queria estourar a bolha. Então eu simplesmente disse: ‘Tudo bem, o ET é tão especial que o ET tem oito assistentes. Eu sou o diretor, só tenho um’”, brincou Steven. Ele ainda revelou que manteve os operadores à disposição durante as horas fora das filmagens, como intervalos para o almoço, para que a atriz pudesse fazer as refeições acompanhada do personagem.

Segundo Drew revelou à Vulture, ela passava os finais de semana com Steven, tanto que ele a deu um gato, que foi chamado de Gertie, e a levou para a Disneylândia. Já fora das gravações, a atriz tinha que lidar com seu pai abusivo. Barrymore contou sobre como começou a fumar maconha já aos 10 anos de idade, além de cheirar cocaína aos 12.

A famosa ainda contou que se internou na reabilitação por volta dessa idade. Foi quando Spielberg falou sobre o problema na época, dizendo que queria ter conseguido ajudar Drew Barrymore mais, se sentindo culpado por isso.

