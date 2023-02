Drew Barrymore choca seguidores ao mostrar bagunça em quarto

Atriz Drew Barrymore mostra antes e depois de limpeza extrema em cômodos de mansão

A atriz Drew Barrymore (48) decidiu chocar seus seguidores ao mostrar que a vida de uma famosa não é tão diferente da dos outros! A artista participou de uma trend das redes sociais que mostra o antes e depois de alguns cômodos de sua mansão, impressionando os internautas com o tamanho da desorganização.

“Me mostre seu quarto antes e depois de você limpar”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. No chão da suíte principal da mansão de Drew, estavam diversos livros, produtos de beleza, roupas e papéis. Pode-se notar até o roteiro do filme E.T. O Extraterrestre, longa que Barrymore participou ainda quando era criança.

Já no banheiro da residência milionária, várias maquiagens e outros produtos estão extremamente acumulados na pia do cômodo. Os internautas ficaram completamente chocados. “Isso me deixou estressado”, “Fico ansiosa quando a casa está uma bagunça”, “Você quer dizer depois que a sua empregada limpou, né?”, “Isso parece falso”, “Você não tem ideia de quanta paz me trouxe saber que até as celebridades lidam com porquices de vez em quando”, são alguns dos diversos comentários que podem ser vistos na postagem.