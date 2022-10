Drew Barrymore revelou que acreditava que o ET era real durante as filmagens

A atriz e apresentadora Drew Barrymore se reencontrou com os colegas de elenco em seu programa para comemorar os 40 anos do filme 'ET'

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 12h39

O elenco original de 'E.T. - O Extraterrestre' se reencontrou no programa 'The Drew Barrymore Show' para comemorar e relembrar o filme que completou 40 anos! O clássico, dirigido por Steven Spilberg, conta a história de Elliot, interpretado por Henry Thomas (51), que faz amizade com um pequeno alienígena, e decide esconder a criatura em sua casa!

Durante o programa, foi revelado que Drew Barrymore (47) acreditava que o ET realmente existia: "Eu acreditava que o ET era real!"

Henry confirmou como colega de elenco: "A primeira coisa que me lembro é que estávamos no set, e estava muito frio no estúdio, e você perguntou à senhora responsável pelos figurinos se ela poderia pegar um cachecol para o pescoço do ET porque ele ficaria com frio." e ainda completou: "Então, você colocou o lenço em volta do pescoço dele".

Drew ainda contou que ama a criatura e tinha sentimentos verdadeiros pelo alienígena: "Eu realmente amava ele, de maneira profunda. E é verdade isso...Eu realmente gostaria de levá-lo para almoçar."

Drew Barrymore resgata cenas de bastidores de 'E.T.' para celebrar o aniversário do filme

A apresentadora decidiu homenagear o longa, que lançou 1982. Um dos primeiros trabalhos da atriz, ela postou imagens do elenco e produtores nos bastidores do filme. Na legenda a triz escreveu: “Behind The Scenes of E.T. Happy 40th Anniversary”, traduzindo: “Por trás das cenas de E.T. Feliz aniversário de 40 anos”.