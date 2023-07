Sem sutiã, Dua Lipa quebra internet com look transparente em première de Barbie

Cantora Dua Lipa aposta em look transparente para ir à première mundial de Barbie, em Los Angeles

Na tarde deste último domingo, 9, aconteceu a première mundial do filme Barbie, estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling. Porém, quem mais chamou a atenção da internet foi a cantora Dua Lipa, que faz parte da trilha sonora do longa. A britânica elegeu um look ousado que arrancou uma enxurrada de elogios dos internautas, que ficaram babando na perfeição da artista.

Dua Lipa apostou na ousadia para comparecer à première. Com um look bem brilhante e telado, a cantora ousou na transparência do vestido escolhido para o evento, deixando de lado o uso de sutiã para cobrir alguma coisa. Nos cliques compartilhados pela própria famosa em seu perfil oficial no Instagram, os internautas ficaram malucos.

“Nós estamos literalmente observando uma das mulheres mais lindas que Deus já criou”, disparou um seguidor. “Esse vestido passa uma sensação de sereia! Estamos com você”, exaltou uma outra. “Ela consegue ser mais linda que a atriz principal do filme”, brincou uma terceira pessoa.

Claro, tiveram pessoas que discordaram da escolha do look. “Não tinham um monte de crianças no evento?”, criticou um usuário. “Esse vestido transparente foi um erro… ela poderia ter usado rosa de alguma forma”, lamentou uma outra internauta. “Eu te amo e você está linda, mas vou precisar concordar, esse vestido não era apropriado para esse evento em específico”, falou uma terceira pessoa.

Filme da Barbie: Dua Lipa é anunciada como Barbie sereia e novo trailer é lançado

Dua Lipa também estará presente no live-action da boneca mais amada do mundo. Os fãs da cantora já podem se animar com o rosto dela na telinha a partir do mês de julho. Até agora nós só sabemos que existirão versões de Barbie e Ken diferentes e que o casal irá para o mundo real. No entanto, pelos dois trailers lançados, ainda não há muitos detalhes sobre a história.