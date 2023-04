Filme da Barbie: Dua Lipa é anunciada como Barbie sereia e novo trailer é lançado

Live-action de Barbie será lançado somente em julho nos cinemas com Margot Robbie e Ryan Gosling; assista trailer!

A cantora Dua Lipa participará do live-action de Barbie, como a versão sereia da boneca. O filme também terá participação de Margot Robbie e Ryan Gosgling.

Os fãs da cantora já podem se animar com o rosto dela na telinha a partir do mês de julho. Até agora nós só sabemos que existirão versões de Barbie e Ken diferentes e que o casal irá para o mundo real. No entanto, pelos dois trailers lançados, um inclusive nesta terça-feira, 4, ainda não há muitos detalhes sobre a história.

Em seu Instagram, Dua Lipa publicou um pôster caracterizada como sereia e escreveu: "Essa Barbie é uma sereia".

Moana também terá live-action

Em um vídeo publicado pelo canal da Disney, Dwayne Johnson, o 'The Rock' anunciou o live-action de Moana, que nada mais é que uma recriação da história em animação para uma com pessoas reais.

No vídeo em que conta a novidade, ele explica que é um grande prazer fazer parte da história, já que sua família tem descendência havaiana e ele, inclusive, morou no local durante os primeiros anos de sua vida.

Dwayne foi a voz de Maui, personagem de um semideus Maori que guia Moana por sua jornada. Ele explicou que ao fazer o papel dele nesse novo filme, estará homenageando o espírito de seu avô, que morou nas ilhas, tinha o físico, a força, o cabelo e as tatuagens parecidas com a do personagem.