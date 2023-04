'Moana' terá live-action com Dwayne Johnson, o 'The Rock'

Animação 'Moana' terá versão com atores reais, incluindo Dwayne Johnson

Em um vídeo publicado pelo canal da Disney, Dwayne Johnson, o 'The Rock' anunciou o live-action de Moana, que nada mais é que uma recriação da história em animação para uma com pessoas reais.

No vídeo em que conta a novidade, ele explica que é um grande prazer fazer parte da história, já que sua família tem descendência havaiana e ele, inclusive, morou no local durante os primeiros anos de sua vida.

Dwayne foi a voz de Maui, personagem de um semideus Maori que guia Moana por sua jornada. Ele explicou que ao fazer o papel dele nesse novo filme, estará homenageando o espírito de seu avô, que morou nas ilhas, tinha o físico, a força, o cabelo e as tatuagens parecidas com a do personagem.

"Eu carrego esta cultura orgulhosamente, na minha pela e alma. Esta oportunidade única na vida de me reunir a Maui, inspirada pela 'mana' e pelo espírito do meu falecido avô, o grande chefe Peter Mavia, é o que corre muito forte em mim", afirmou.

O ator ainda disse que o processo está apenas no começo, sem data para um lançamento. Até as filhas do ator, Jasmine, de 7 anos, e Tia, de 4 anos, participaram do vídeo de anúncio no Havaí.

Veja vídeo: