Mãe de Dwayne Johnson, o ‘The Rock’, sofre acidente grave de carro

Ata Johnson, mãe de Dwayne ‘The Rock’ Johnson, sofre grave acidente de carro e assusta ator

Que susto! Nesta quinta-feira, 2, o ator Dwayne Johnson (50), mais conhecido pelo seu apelido “The Rock”, compartilhou uma notícia chocante com seus seguidores nas redes sociais. O famoso disse que sua mãe, Ata Johnson (74), sofreu um acidente gravíssimo de carro.

Em seu perfil oficial no Instagram, The Rock mostrou a foto do Cadillac da mãe todo destruído, com a lateral do veículo completamente detonada pelo choque. Na legenda da publicação, o astro de filmes como Escorpião Rei e Jumanji deu mais detalhes do ocorrido e atualizou sobre o estado de saúde da mãe.

“Obrigado Deus! Ela está bem! Anjos de misericórdia protegeram minha mãe enquanto ela esteve em um acidente de carro ontem à noite. Ela vai sobreviver e continuar a ser avaliada. Essa mulher sobreviveu a um câncer no pulmão, um casamento difícil e uma colisão direta com um motorista bêbado”, começou o ator.

“Ela é uma sobrevivente, de formas que fazem anjos e milagres reais. Obrigado à LAPD e LAFD por serem tão cuidadosos e focados. Obrigado por ficarem no telefone e falar para mim tudo que estava acontecendo. Eu só tenho minha mãe sobrando, então se você ainda tem sua mãe e seu pai, abrace eles bem forte. porque você nunca sabe quando você vai receber uma ligação às 3h da manhã que nunca queremos receber”, completou The Rock.