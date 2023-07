Sem sutiã, Dua Lipa exibe corpão em look transparente em bastidores de evento

Cantora Dua Lipa exibe detalhes de look transparente que elegeu para première do filme Barbie

Nesta quarta-feira, 12, a cantora britânica Dua Lipa decidiu deixar a temperatura da internet lá em cima! Em suas redes sociais, a artista compartilhou alguns novos cliques de seu look polêmico para a première de Barbie, mostrando mais detalhes do vestido transparente que usou no evento.

“Traje de sereia”, escreveu a cantora, em inglês, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, fazendo referência à sua participação em Barbie, onde interpreta uma versão sereia da boneca.

Nas fotos, Dua Lipa mostra com mais detalhes o look tão polêmico que escolheu para o evento. Baseado em um vestido de rendas brilhantes transparente, como se fosse uma rede e escamas de sereia, a cantora dispensou o uso de sutiã e deixou tudo em evidência, sem se preocupar. Posando de diversas formas, a artista aparece nos bastidores da première, enquanto se prepara para chegar.

Os comentários foram divididos por internautas apaixonados pela escolha da cantora, mas também entre aqueles que detonaram o vestido. “Essa Barbie é minha mamãe”, brincou um seguidor. “Sempre é bom lembrar que o filme não é para crianças, pessoal”, defendeu um outro usuário. “Essa é a sereia que tanto esperamos”, exaltou uma terceira pessoa. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Dua Lipa.

“Porque a Dua não gosta de usar roupas decentes e apropriadas? Qual é o problema?”, questionou uma outra internauta. “Você não precisa desse tipo de vestido para ser sexy, você é sexy sem esse vestido”, criticou uma seguidora da cantora. “Que desnecessário”, disparou uma outra pessoa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DUA LIPA (@dualipa)

Filme da Barbie: Dua Lipa é anunciada como Barbie sereia e novo trailer é lançado

Dua Lipa também estará presente no live-action da boneca mais amada do mundo. Os fãs da cantora já podem se animar com o rosto dela na telinha a partir do mês de julho. Até agora nós só sabemos que existirão versões de Barbie e Ken diferentes e que o casal irá para o mundo real. No entanto, pelos dois trailers lançados, ainda não há muitos detalhes sobre a história.