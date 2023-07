Roteirista vencedor do Oscar detona Tom Cruise: ‘Egocêntrico’

O roteirista também falou sobre o relacionamento de Tom Cruise com Nicole Kidman que acabou por diferenças irreconciliáveis

O roteirista norte-americano Frederic Raphael deixou claro seu desprezo por Tom Cruise em seu novo livro, ‘Last Post’. O roterista é vencedor do Oscar pelo seu roteiro de ‘Darling: A que Amou Demais’ ; entre seus trabalhos, está a história do filme ‘De Olhos Bem Fechados’ (1999), clássico dirigido por Stanley Kubrick e protagonizado por Tom Cruise e Nicole Kidman.

No livro o roteirista falou inclusive sobre o relacionamento do ator com Nicole Kidman, que foi casada com o astro entre 1990 e 2001. O autor de 91 anos acusa Tom Cruise e a esposa de Stanley Kubrick, Christiane Harlan, de tentarem excluir seu nome dos créditos da versão final do filme.

Frederic também alega que “algumas coisas depreciativas” sobre ele no site Wikipedia foram de autoria da dupla: “Nunca fui chamado de mentiroso por ninguém como fui pelo clã Harlan e por Tom Cruise, um maníaco controlador e egocêntrico com quem nunca falei”, escreveu ele no livro.

O roterista ainda expressou sua opinião sobre o casal Tom Cruise e Nicole Kidman: “Havia algo apenas um pouco ingênuo em sua ideia de que escalar um casal [na vida real] como um casal [no filme] permitiria que você colocasse 'a verdade' na tela”, ele continuou: “Você honestamente achou que Cruise e Kidman estavam unidos por uma paixão genuína, em vez de uma união carreirista?”

Ele ainda aproveita para colocar em dúvida a qualidade de Nicole Kidman como atriz. “Kidman tem sido uma estrela por muitos anos para muitas pessoas: [mas] você consegue pensar em um único filme dela que gostaria de ver de novo?”, pergunta.

Tom Cruise e Nicole Kidman não se pronunciaram sobre as falas de Frederic Raphael. No período em que estiveram juntos, o ex-casal adotou dois filhos: Connor (28 anos) e Isabella (30 anos). Vale lembrar que o casamento de 12 anos dos astros acabou em 2001, após Cruise surpreender Kidman com um pedido de divórcio, alegando diferenças irreconciliáveis e até hoje o ex-casal se evita.

No Oscars deste ano, apesar de estar indicado em seis categorias com o longa 'Top Gun: Maverick', Tom decidiu não comparecer ao Oscar e, segundo uma fonte do Daily Mail, o motivo teria sido algo bem específico: evitar a ex-esposa.