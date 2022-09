Tom Cruise e Nicole Kidman: livro revela possível motivo para a separação do casal

Livro de ex-membro da Cientologia dá possível motivo para a separação de Tom Cruise e Nicole Kidman no passado

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 13h48

O ator Tom Cruise (60) e a atriz Nicole Kidman (55) se separaram há vários anos, mas o motivo do término ainda é um mistério. Tanto que uma possível motivação para a separação foi revelada no livro A Billion Years: My Escape From a Life in the High Ranks os Scientology, que foi escrito pelo ex-membro da Igreja da Cientologia Mike Rinder.

Cientologia teria causado atrito no casamento deles

Na publicação, ele deu a entender que Nicole foi considerada uma influência negativa para o ator. Em 1997, o ator estava gravando o filme De Olhos Bem Fechados com a amada e se afastou das atividades religiosas, tendo até ignorado ligações do chefe da igreja. Assim, a igreja chamou a atenção do ator e voltaram a atraí-lo para a igreja, o que causou um desgaste na relação de Tom com Nicole.

Inclusive, a igreja se sentiu ameaçada pela presença de Nicole na vida do ator e começaram a espioná-la. Os líderes da igreja teriam ficado felizes quando a separação aconteceu, já que a influência negativa dela estaria longe do ator.

No entanto, os representantes da Cientologia negaram as acusações feitas no livro de Mike Rinder.

Tom Cruise e Nicole Kidman ficaram juntos entre 1990 e 2001, e adotaram dois filhos juntos.