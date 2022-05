Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak marcam presença em première de filme

O casal participou da pré-estreia do filme 'Quatro amigas numa fria' no Rio de janeiro

CARAS Digital Publicado em 17/05/2022, às 10h52

Na noite da última segunda-feira, 17, Rodrigo Santoro (46) e Mel Fronckowiak(34) marcaram presença na pré-estreia do filme 'Quatro amigas numa fria' na zona sul do Rio de Janeiro.

Mel e Rodrigo fizeram uma rara aparição e surgiram sorridentes nas fotos, esbanjando simpatia nos cliques.

O filme que o casal assistiu traz a história de quatro amigas de infância que viajam à Bariloche para a despedida de solteira de Dani, interpretada por Maria Flor Karen. Mas, ao chegarem na cidade argentina, as coisas não saem exatamente como elas planejaram. Entre chalés sem aquecedores, esquis e muita neve, a viagem se torna uma oportunidade para revelações do passado e mágoas do presente que alterarão para sempre o futuro das amigas.

Fernanda Paes Leme (38), Pri Assum (39) e Micheli Machado (41) também estão no elenco e participaram da pré-estreia do filme. Babu Santana (42) e Giovanna Lancellotti (28) também estiveram no evento.

Foto: Beatriz Damy / AgNews

