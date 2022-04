Mel Fronckowiak se declara ao completar 10 anos com Rodrigo Santoro: ''Caminhando lado a lado''

Nas redes sociais, a atriz Mel Fronckowiak prestou uma bela declaração para Rodrigo Santoro

CARAS Digital Publicado em 13/04/2022, às 19h55

Mel Fronckowiak(34) usou as redes sociais para fazer uma declaração para o marido, Rodrigo Santoro (46).

Nesta quarta-feira, 13, o casal completou 10 anos juntos e para comemorar a data, a atriz publicou uma mensagem especial para o amado.

"Para o meu amor. Outro dia eu e você ouvimos uma verdade pouco falada sobre o amor. Sobre a proporcionalidade dele com a raiva. Sobre como ambos andam lado a lado. Sobre como, à medida que há amor, há também o seu reverso. Sob o mesmo teto. Há 10 anos andamos juntos. E, numa relação com essa caminhada, não existem apenas momentos felizes. Não existem apenas sorrisos, entendimentos, vento no rosto na garupa abraçada da moto, beijos apaixonados debaixo de chuva, manhãs preguiçosas e solares de domingo", começou ela.

Mel falou que eles também vivem dias complicados como toda relação. "Em 10 anos andando juntos às vezes a gente discorda mesmo. Tem dias mais cinzentos, tem dias em que a gente se olha e se ama e tem dias em que a gente se estranha. Tem momentos de morrer de rir e de compartilhar intimidades com quem já nos conhece tanto. Tem momentos de imaginar o futuro e sorrir ao pensar que a gente ainda quer estar lá quando ele chegar. Tem vezes que as nossas diferenças são lindas e se complementam. Tem vezes que não. São essas intensas camadas de um amor demasiadamente humano que me fazem ter ainda mais certeza dessa escolha de caminhar ao seu lado."

"Nessa mesma conversa, ouvimos que o oposto do amor, é, na verdade, a indiferença. Quando simplesmente não sentimos mais nada. E você sabia que, depois de 10 anos caminhando lado a lado, me lembro disso e sorrio? Porque sei que o que sentimos um pelo outro é a vontade de continuar sentindo. De sermos melhores para que o amor possa continuar florescendo. De sermos inteiros para que o amor possa nos acolher. De sermos de verdade para que o amor possa nos perdoar. E de nos amarmos além de sermos o que hoje somos. Esse amor que no final de um dia longo ainda dorme abraçado e reza baixinho. Esse amor que divide noites insones, medos e dores que ainda não passaram. Esse amor que mesmo quando fica perdido, continua por ali, resiliente, de braços abertos", acrescentou.

Fronckowiak ressaltou que ao longo dos anos que eles estão juntos, os dois aprenderam muito. "Há dez anos andamos juntos e de todos os aprendizados que até aqui colecionamos, acho que o maior deles é que ao caminharmos juntos não é a ausência de desafios que encontraremos. É o que fazemos com todos eles que faz com que sigamos de mãos dadas. E é essa escolha que eu quero, cotidianamente, seguir fazendo - ao seu lado", finalizou.

Confira a publicação de Mel para o Santoro: