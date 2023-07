Oppenheimer se torna maior abertura de filme de Christopher Nolan no Brasil

Filme sobre criador da bomba atômica teve mais de meio milhão de espectadores em seu primeiro final de semana no Brasil

Parece que o brasileiro está realmente voltando a investir no cinema! Oppenheimer estreou com recorde se tornando o maior final de semana de abertura no Brasil de um filme criado pelo diretor e roteirista Christopher Nolan. Estrelado pelo irlandês Cillian Murphy levou mais de 500 mil espectadores às salas de cinemas e arrecadou mais de R$ 13 milhões de bilheteria.

Filmado em um formato IMAX, a obra narra a história de J. Robert Oppenheimer, o físico responsável pela criação da bomba atômica, com base no livro vencedor do Prêmio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer (Prometeu Americano: O Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer, em tradução livre), escrito por Kai Bird e Martin J. Sherwin.

Além do icônico Cillian Murphy como personagem principal, o longa conta com um elenco para lá de estrelado, como os atores Matt Damon, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Josh Hartnett, Florence Pugh e muitos outros nomes.

Jade Picon estrela Oppenheimer? Semelhança com protagonista impressiona web

As redes sociais foram tomadas por um assunto bem inusitado na última sexta-feira, 21. Alguns internautas começaram a apontar uma semelhança física entre a atriz e influenciadora digital Jade Picon e o ator Cillian Murphy, que é o protagonista de Oppenheimer, de Christopher Nolan.

Tudo começou quando alguns admiradores de Cillian resgataram um ensaio fotográfico antigo, quando o artista, que também estrela a série ‘Peaky Blinders’, tinha apenas 27 anos. Até que um internauta brasileiro apontou a semelhança com a intéprete de 'Chiara' na novela da Globo 'Travessia', no Twitter: “Ele parece a Jade Picon”, escreveu na postagem que viralizou. Outros seguidores, inclusive, chegaram a fazer montagens incluindo a sobrancelha de Jade, que é um pouco mais marcante do que a de Cillian, para reforçar as semelhanças: “Gostaria de compartilhar com vocês essa prova da minha teoria”, ela escreveu. Na sequência, várias pessoas concordaram: “Idênticos”, “Eu literalmente achei que era ela”, “Tá igual”, "Eu jurava que era ela antes de ler a legenda", disseram.

