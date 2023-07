Jade Picon estrela Oppenheimer? Semelhança com protagonista impressiona web

Jade Picon viraliza na web após internautas apontarem semelhança com estrela do filme ‘Oppenheimer’, o ator Cillian Murphy

A atriz e influenciadora digital Jade Picon se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta sexta-feira, 21! Isso porque alguns internautas viralizaram após notarem semelhanças físicas entre a morena e um ator famoso, Cillian Murphy, que protagoniza o longa recém-lançado, ‘Oppenheimer’.

Tudo começou quando alguns admiradores de Cillian resgataram um ensaio fotográfico antigo, quando o artista, que também estrela a série ‘Peaky Blinders’, tinha apenas 27 anos. Até que um internauta brasileiro apontou a semelhança com a intéprete de 'Chiara' na novela da Globo 'Travessia', no Twitter: “Ele parece a Jade Picon”, escreveu na postagem que viralizou.

ele parece a jade picon https://t.co/M2sciz78y6 — ᨳ 𝑙𝑖𝑙𝑖𝑎 𝑜𝑓 𝑡𝒉𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒𝑦 (@orvalhando) July 19, 2023

Alguns seguidores, inclusive, chegaram a fazer montagens incluindo a sobrancelha de Jade, que é um pouco mais marcante do que a de Cillian, para reforçar as semelhanças: “Gostaria de compartilhar com vocês essa prova da minha teoria”, ela escreveu. Na sequência, várias pessoas concordaram: “Idênticos”, “Eu literalmente achei que era ela”, “Tá igual”, "Eu jurava que era ela antes de ler a legenda", disseram.

gostaria de compartilhar com vocês essa prova da minha teoria https://t.co/YdbtlBvSnHpic.twitter.com/dLYrb4VcyO — ᨳ 𝑙𝑖𝑙𝑖𝑎 𝑜𝑓 𝑡𝒉𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒𝑦 (@orvalhando) July 19, 2023

Vale lembrar que o filme ‘Oppenheimer’ foi lançado nos cinemas na última quinta-feira, 20. O longa-metragem dirigido pelo aclamado cineasta Christopher Nolan conta a história do físico que foi criador da bomba atômica, Robert Oppenheimer, interpretado por Cillian Murphy, agora também apelidado carinhosamente pelos fãs brasileiros como sósia de Jade Picon.

Ator manteve dieta absurdamente restritiva para viver personagem em Oppenheimer:

