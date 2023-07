Ator manteve dieta absurdamente restritiva para viver personagem em Oppenheimer, diz atriz

Ator Cillian Murphy, protagonista de Oppenheimer, precisou perder muito peso para dar vida ao personagem

Que atores geralmente dão a vida para interpretar seus papéis, todos já sabem, mas o que Cillian Murphy precisou fazer foi extremo! Segundo a atriz Emily Blunt, que vive a mulher de J. Robert Oppenheimer, personagem principal do filme Oppenheimer, dirigido por Christopher Nolan, interpretado pelo ator britânico, o Peaky Blinder aderiu a uma dieta absurda, radicalizando para perder muito peso e ficar igual ao cientista do longa.

“E ele só podia comer, tipo, uma amêndoa todo dia. Ele estava tão emaciado”, disparou Emily, durante uma entrevista ao programa Extra!. CillianMurphy falou sobre o esforço que precisou fazer para ter uma imagem igual à de Oppenheimer. “Adoro atuar com meu corpo, e Oppenheimer tinha uma fisicalidade e uma silhueta muito distintas, que eu queria acertar”, explicou o ator, durante uma entrevista ao The New York Times.

“Tive que emagrecer bastante, e trabalhamos com figurino e alfaiataria. Ele era muito magro, quase emaciado, vivia de martinis e cigarros”, afirmou Murphy, que não chegou a revelar números, mas contou que algumas roupas que usava durante o longa ajudaram a dar uma aparência mais parecida com o considerado pai da bomba atômica.

Oppenheimer chega aos cinemas nesta quinta-feira, 20, é um dos filmes mais esperados do ano. Dirigido por Christopher Nolan, o longa é uma trama na qual Emily Blunt é uma bióloga e botânica chamada Katherine Kitty Oppenheimer, Matt Damon vive o General Leslie Groves Jr., diretor do Projeto Manhattan, e Robert Downey Jr. vive Lewis Strauss, comissário fundador da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos. O elenco estrelado ainda conta com Florence Pugh, Michael Angarano, Josh Hartnett e Rami Malek, entre outros grandes nomes.

O filme explora a mente do cientista com uma mente brilhante que desenvolveu as primeiras armas atômicas que mudaram a direção das guerras ao redor do mundo e ao longo da história da humanidade.