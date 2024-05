Natália Deodato fará estreia no cinema ao lado de Maria: "Uma realização"

Natália Deodato e Maria Bomani, que participaram do Big Brother Brasil 22, vão atuar juntas no filme "Bandida - A Número Um"

Natália Deodato, conhecida por sua participação no BBB 22, da TV Globo, e no Bake Off Brasil, do SBT, a campeã da competição, está prestes a estrear como atriz no cinema.

A influenciadora digital está no longa-metragem "Bandida - A Número Um", que estreia no dia 13 de junho. No filme, ela interpreta Gigi, a melhor amiga da protagonista Rebeca, vivido por Maria Bomani, que também participou do BBB 22 e foi expulsa do reality após acertar a ex-sister com um balde durante o Jogo da Discórdia.

"O convite surgiu através da produtora de elenco Monica, que já havia feito um trabalho comigo para o canal Brasil. Pela minha desenvoltura e entrega na participação na série, e pelos elogios nos bastidores feitos por diretores e coordenadores do projeto, abriu-se a porta para o segundo trabalho com a produtora", contou Natália.

A ex-BBB ficou bastante emocionado por fazer parte desse projeto. "Foi uma realização muito grande, pois dediquei anos de estudo para esse momento. Vai ser minha primeira vez nos cinemas e sempre esperei por esse momento. É algo que realmente amo, pegar o texto e mergulhar no personagem, me desafiar na trama, e eu espero que venham novas oportunidades. Estou pronta para elas, com um time incrível de preparadores e muito amor pelo que faço!", afirmou.

O filme, narrado em primeira pessoa, acompanha a vida de Rebeca (interpretada por Maria Bomani), que aos nove anos foi vendida pela avó a um bicheiro e mergulhou em um mundo de violência e corrupção. Ao longo dos anos, Rebeca testemunha a mudança de poder para o tráfico e se torna esposa do chefe do crime, Pará (interpretado por Jean Amorim). Após a morte do marido, ela assume o comando da quadrilha, enfrentando uma rotina de crimes, violência, drogas e amor.

Natália encanta ao celebrar aniversário da irmã

A ex-BBB Natália Deodato explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques com a irmã caçula, Valentina. A menina completou seu primeiro ano de vida, e ganhou uma festa luxuosa para comemorar a data especial.

Em seu perfil oficial no Instagram, a participante do BBB 22 mostrou os detalhes da celebração, que foi decorada com muitas bexigas coloridas, flores e borboletas. Para a festa, a aniversariante surgiu usando um lindo vestido, uma sandália rosa e uma presilha no cabelo. Confira as fotos!