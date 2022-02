BBB 22: Big Brother Brasil divulga o vídeo do momento em que Maria foi desclassificada; confira!

Tão aguardado pelo público, foi a apenas a noite que o BBB 22 divulgou o momento, em que Maria foi avisada sobre seu desligamento

CARAS Digital Publicado em 15/02/2022, às 22h49

Hoje, 15, de manhã, Maria (21) foi desclassificada pela produção do reality da Tv Globo. Após Jogo da Discórdia de ontem, 14, os produtores reavaliaram as imagens e chegaram a conclusão de que Maria agrediu Natália Deodato (22) e, por isso, infringiu as regras do programa. Apesar disso, não foi divulgado o vídeo completo, em que a atriz havia sido avisada sobre seu desligamento.

Foi apenas agora, no momento em que o programa está ao vivo, que o Big Brother Brasil publicou, em suas redes socias, o momento tão aguardado pelo público!

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

VT conta as fragilidades da sister

Junto com o vídeo aguardado, o programa também fez um compilado especial à Maria, mostrando momentos em que a sister comentava sobre suas fragilidades, como a raiva e a impulsividade, a fim de melhorar sua imagem perante ao público.