A Mulher Rei: Veja os looks dos famosos na première do filme

Estrelas nacionais marcam presença na estreia do filme, A Mulher Rei, de Viola Davis, no Copacabana Palace

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 21h49 - Atualizado às 22h26

Nesta segunda-feira, 19, aconteceu a premiére do filme ‘A Mulher Rei’, estrelado pela atriz ganhadora do Oscar, Viola Davis (57), no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Várias estrelas nacionais marcaram presença no evento, com looks elegantes e poderosos nessa noite especial.

Iza (32), Camilla De Lucas (27), Letícia Spiller (49), Camila Pitanga (45), Leandra Leal (40), Bruna Marquezine (27), Giovanna Ewbank (36), Bruno Gagliasso (40), Babu Santana (42), Ícaro Silva (35), entre outros artistas brasileiros fizeram questão de marcar presença no grande dia.

Veja as fotos dos looks dos famosos na premiére de ‘A Mulher Rei’:

Fotos: AgNews

Viola Davis celebra encontro com famosos pretos no Brasil: ''Brilhantes''

Nesta segunda-feira, 19, Viola Davis mostrou em suas redes sociais seu encontro com algumas celebridades pretas do Brasil. A atriz foi recebida em casa pelo casal Taís Araujo e Lázaro Ramos, e se encontrou com outras personalidades, como Dandara Mariana, Zezé Motta, Ícaro Silva, Seu Jorge, Iza, entre outras.

No Instagram, a atriz compartilhou fotos do encontro. "Ah, Brasil! Esta noite! Esses brilhantes artistas pretos! Meu coração e minha mente estão tão cheios de suas ideias, sua visão, sua autenticidade e amor. Isso me fez lembrar por que eu amo ser uma artista. Viva Brasil!", escreveu Viola Davis na legenda.