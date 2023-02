Morre James Flynn, co-produtor de ‘Os Banshees de Inisherin’, indicado ao Oscar, aos 57 anos

James Flynn, co-produtor do filme “Os Banshees de Inisherin”, indicado ao Oscar de 2023, faleceu aos 57 anos de idade. De acordo com o The Hollywood Reporter, a causa da morte não foi revelada, mas foi decorrente de uma doença recente. James acabou morrendo na cidade de Dublin, na Irlanda, no último sábado, 11.

Os Banshees de Inisherin foi dirigido por Martin McDonagh, e é estrelado pelo consagrado ator Colin Farrell e Brendan Gleeson. O longa está concorrendo em nove categorias do maior e mais importante prêmio do cinema, incluindo a estatueta principal de Melhor Filme.

A Metropolitan Films, produtora fundada por Flynn e sua esposa Juanita Wilson, divulgou um comunicado revelando a morte do famoso. “Todos nós da Metropolitan Films estamos profundamente tristes com a morte de nosso estimado fundador, colega e grande amigo James Flynn, que partiu pacificamente na manhã de sábado com sua esposa Juanita Wilson e os filhos Alex e Anna ao seu lado. James lutou contra sua doença recente com coragem, dignidade, positividade e discrição até o fim. Por esse motivo, estamos cientes de que a notícia de sua morte foi um choque inesperado para todos nós e para muitas pessoas dentro e fora da indústria”, dizia a nota.

James Flynn também trabalhou em filmes como O Último Duelo, com Ben Affleck e Matt Damon, Desencantada, foi produtor executivo da série Vikings e da produção derivada Vikings - Valhalla, e produtor de outras dezenas de séries, como Os Tudors, Camelot e Os Borgias.

A Academia Irlandesa de Filmes e Televisão também prestou suas homenagens ao cineasta: "A Academia Irlandesa está profundamente triste com a morte de nosso respeitado líder da indústria James Flynn e membro de longa data da IFTA Academy. Ele deixou um legado de contribuições para a indústria de tela irlandesa. Nossas mais profundas condolências à família, amigos e colegas de James neste momento."

The Irish Academy is deeply saddened by the passing of our respected industry leader James Flynn and long-time IFTA Academy Member. He has left a legacy of contributions to the Irish Screen industry. Our deepest sympathies to James’ family, friends and colleagues at this time.💚 pic.twitter.com/Lhp9pYXyeM