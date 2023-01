Globo de Ouro: veja a lista de vencedores da premiação internacional

'Os Banshees de Inisherin', 'Abbott Elementary', 'Os Fabelmans' e 'The White Lotus' brilham na premiação do Globo de Ouro 2023

A cerimônia de entrega do Globo de Ouro de 2023 aconteceu na noite de terça-feira, 10, nos Estados Unidos, e reuniu um time de celebridades do cinema e da televisão. Os grandes destaques do evento foram para os filmes Os Banshees de Inisherin, Os Fabelmans, e para as séries The White Lotus e Abbott Elementary.

Confira a lista de vencedores do Globo de Ouro 2023

Categorias de filmes

Melhor Filme - Drama: "Os Fabelmans"

Melhor Filme - Comédia/Musical: "Os Banshees de Inisherin"

Melhor Direção: Steven Spielberg, "Os Fabelmans"

Melhor Roteiro: Martin McDonagh, "Os Banshees de Inisherin"

Melhor Ator - Drama: Austin Butler, "Elvis"

Melhor Atriz - Drama: Cate Blanchett, "Tár"

Melhor Ator - Comédia/Musical: Colin Farrell, "Os Banshees de Inisherin"

Melhor Atriz - Comédia/Musical: Michelle Yeoh, "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo"

Melhor Ator Coadjuvante: Ke Huy Quan, "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo"

Melhor Atriz Coadjuvante: Angela Bassett, "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre"

Melhor Filme em Língua Não-Inglesa: "Argentina, 1985" (Argentina)

Melhor Trilha Sonora: Justin Hurwitz, "Babilônia"

Melhor Canção Original: “Naatu Naatu", de "RRR"

Melhor Animação: "Pinóquio por Guillermo Del Toro"

Categorias de séries

Melhor Série - Drama: "A Casa do Dragão"

Melhor Ator - Drama: Kevin Costner, "Yellowstone"

Melhor Atriz - Drama: Zendaya, "Euphoria"

Melhor Série - Comédia/Musical: "Abbott Elementary"

Melhor Ator - Comédia/Musical: Jeremy Allen White, "O Urso"

Melhor Atriz - Comédia/Musical: Quinta Brunson, "Abbott Elementary"

Melhor Minissérie, Antologia ou Telefilme: "The White Lotus"

Melhor Ator - Minissérie, Antologia ou Telefilme: Evan Peters, "Dahmer: Um Canibal Americano"

Melhor Atriz - Minissérie, Antologia ou Telefilme: Amanda Seyfried, "The Dropout"

Melhor Atriz Coadjuvante - Drama ou Comédia/Musical: Julia Garner, "Ozark"

Melhor Ator Coadjuvante - Drama ou Comédia/Musical: Tyler James Williams, "Abbott Elementary"

Melhor Atriz - Coadjuvante - Minissérie, Antologia ou Telefilme: Jennifer Coolidge, "The White Lotus"

Melhor Ator Coadjuvante - Minissérie, Antologia ou Telefilme: Paul Walter Hauser, "Black Bird"