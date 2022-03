Jim Carrey fala sobre tapa de Will Smith no Oscar 2022: "Fiquei enjoado"

Em entrevista, Jim Carrey criticou o tapa de Will Smith deu em Chris Rock na cerimônia do Oscar

CARAS Digital Publicado em 29/03/2022, às 17h42

Nesta terça-feira, 29, Jim Carrey (60) comentou em uma entrevista para um programa televisivo americano sobre o tapa de Will Smith (53) no comediante Chris Rock (57) na cerimônia do Oscar 2022, que aconteceu neste domingo, 27.

"Fiquei enjoado. Fiquei enjoado com os aplausos de pé. Senti que Hollywood é apenas covarde em massa. Eu realmente me senti como, 'Oh, esta é uma clara indicação que nós não somos mais o clube legal'", disse o comediante.

Jim Carrey ainda comentou sobre o fato de Chris Rock não ter acusado Smith por agressão. "Eu anunciaria nesta manhã que processaria Will por 200 milhões de dólares, porque este vídeo vai ficar para sempre. Vai ser onipresente. É um insulto que vai durar um bom tempo".

O astro do filme O Show de Truman ainda comentou na entrevista sobre o que achava que o ator que levou o Oscar de Melhor Ator neste dia 27, deveria ter feito. "Se você quiser gritar da plateia e desaprovar ou mostrar desaprovação ou dizer algo no Twitter ou qualquer coisa - você não tem o direito de subir no palco e bater no rosto de alguém porque eles disseram algo".

Will Smith pede desculpas

Após a cena polêmica protagonizada por Will Smith no palco, a estrela do filme King Richard levantou a estatueta de Melhor Ator no Oscar 2022. Em seu discurso, ele se desculpou a Academia e aos presentes na cerimônia, porém não citou Chris Rock.

Nesta última segunda-feira, 28, Will postou em seu Instagram um pedido de desculpas para o comediante e para todos os envolvidos no momento que marcou a premiação do cinema neste ano.

"Eu me arrependo profundamente que meu comportamento manchou o que teria sido uma linda jornada para todos nós. Eu sou um trabalho em andamento", escreveu o ator em seu post pedindo desculpas.