Jennifer Garner retornará ao papel de Elektra em filme de Ryan Reynolds

Atriz Jennifer Garner já trabalhou com ator durante filme de Shawn Levy para Netflix

Nostalgia? A atriz Jennifer Garner vai voltar a assumir o papel de Elektra! Vinte anos depois de ter dado vida à anti-heroína nas telonas, a famosa retorna à personagem para o filme Deadpool 3. De acordo com o site The Hollywood Reporter, a Marvel escolheu não comentar sobre o assunto, mas pode ser que a famosa assassina faça parte de algum multiverso da produtora.

Um dos filmes mais esperados de heróis vai trazer de volta também outro personagem icônico, o Wolverine, vivido por Hugh Jackman, o que pode indicar que a produtora siga o caminho de realidades paralelas. Tanto Ryan Reynolds, o protagonista, quanto o diretor Shawn Levy, já haviam trabalhado com Garner durante o filme Projeto Adam, da Netflix.

Jennifer Garner interpretou Elektra em 2003, para o filme Demolidor, com Ben Affleck como herói principal. A personagem é uma assassina de origem grega e trouxe muito sucesso para o mundo dos heróis. Por conta do filme, a atriz e o ator se casaram e tiveram três filhos. Já em 2005, Elektra ganhou um filme próprio, mas que não foi tão bem-sucedido. Deadpool chega aos cinemas apenas em maio de 2024.

Filha de Ben Affleck choca por semelhança com a mãe, Jennifer Garner

Recentemente, a filha de Jennifer Garner, Violet Affleck, causou um alvoroço na internet por conta de sua semelhança com sua mãe. Isso porque a jovem foi fotografada ao lado do pai, Ben Affleck, e da madrasta, Jennifer Lopez em um evento. Nas redes sociais, as semelhanças também não passaram despercebidas pelos internautas. "Violet é uma imagem cuspida de sua mãe. Uma jovem tão bonita", elogiou uma internauta. "A filha do Ben Affleck é literalmente a irmã gêmea da mãe dela. Com o que você contribui, Ben?", brincou outro. "Eu pensei que era a Jen, fiquei tão confusa", reparou mais uma. "Os genes do Ben nem tentaram", tirou sarro um último.