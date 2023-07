Filha de Ben Affleck choca por semelhança com a mãe, Jennifer Garner

Em evento com o pai e a madrasta, Violet Affleck chegou a ser até mesmo confundida com sua mãe, a estrela de 'De Repente 30'

Violet Affleck, de 17 anos, chamou a atenção dos fãs, nesta quarta-feira, 4, por conta sua semelhança com a mãe, Jennifer Garner. Isso porque a jovem foi fotografada ao lado do pai, Ben Affleck, e da madrasta, Jennifer Lopez em um evento.

A família marcou presença na festa de 4 de julho, organizada pelo bilionário Michael Rubin, em Nova York, nos EUA, e roubou a cena. Em um primeiro momento, Violet se destacou dos demais convidados por ser a única a usar máscara de proteção.

No entanto, depois disso, a única coisa em que todos conseguiam reparar era no quanto ela está parecida com sua mãe, a estrela de De Repente 30.

Nas redes sociais, as semelhanças também não passaram despercebidas pelos internautas. "Violet é uma imagem cuspida de sua mãe. Uma jovem tão bonita", elogiou uma internauta. "A filha do Ben Affleck é literalmente a irmã gêmea da mãe dela. Com o que você contribui, Ben?", brincou outro.

"Eu pensei que era a Jen, fiquei tão confusa", reparou mais uma. "Os genes do Ben nem tentaram", tirou sarro um último.

Ben Affleck’s daughter is LITERALLY her mother’s (Jennifer Garner) twin. pic.twitter.com/BDbX19z2tR — nathan (@868nathan) July 5, 2023

Além de Violet, Garner e Affleck, que foram casados entre 2005 e 2017, são pais de Seraphina, de 14 anos, e Samuel, de 11. Em conversa com Sheryl Lee Ralph para o quadro no YouTube Actors on Actors, da Variety, Jennifer Garner admitiu ter uma coparentalidade 'bagunçada' com Ben Affleck.

"Temos tantas coisas em comum (...) Sinto que temos uma vida muito normal. E amamos os nossos filhos e toda a bagunça dos pais. É um presente", afirmou.

Após casamento de Ben Affleck com J-Lo, Jennifer Garner se sente menosprezada por filhos

De acordo com uma fonte próxima, os filhos de Garner e Affleck acham que J-Lo é "legal e empolgante", enquanto sua mãe é "rígida e séria". Assim, eles não "querem mais falar" com Garner e preferem passar mais tempo com a madrasta, que consideram "descolada". Seraphina, inclusive, até mesmo teria preferido passar o Dia das Mães com o pai e a atual esposa dele – "o que foi particularmente difícil" para Garner, afirma o insider.