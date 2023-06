Após casamento de Ben Affleck com J-Lo, Jennifer Garner se sente menosprezada por filhos com ator

J-Lo e ator estariam cientes do climão, e não querem interferir em relacionamento de Garner com suas crianças

A atriz Jennifer Garner estaria começando a ficar incomodada com a aproximação dos filhos dela com Jennifer Lopez, atual esposa de Ben Affleck.

A atriz de 'De Repente 30', que se divorciou do astro em 2015, sentiria um afastamento dos três filhos que divide com o ator, conhecido por interpretar o Batman nos filmes da DC, Violet, de 17 anos; Seraphina, de 15; e Samuel, 10. "Jen não pode deixar de se sentir um pouco menosprezada", afirmou uma fonte da revista InTouch, segundo o site OK!.

De acordo com uma fonte próxima, os filhos de Garner e Affleck acham que J-Lo é "legal e empolgante", enquanto sua mãe é "rígida e séria". Assim, eles não "querem mais falar" com Garner e preferem passar mais tempo com a madrasta, que consideram "descolada". Seraphina, inclusive, até mesmo teria preferido passar o Dia das Mães com o pai e a atual esposa dele – "o que foi particularmente difícil" para Garner, afirma o insider.

Lopez, por sua vez, estaria sendo cuidadosa para não afetar no relacionamento da atriz de 'Elektra' com os filhos dela e de Affleck. "[Mas] ela também não vai mudar quem ela é. Obviamente, ela não os disciplina tanto, porque ela não quer ultrapassar os limites ela, e Ben sempre foi um pai mais tolerante", acrescentou o insider.

O astro de 'Liga da Justiça' também estaria incomodado com a situação. “Ele adora que seus filhos estejam abraçando J-Lo, mas ele não quer isolar sua ex ou fazê-la se sentir indesejada de forma alguma”, apontou o contato.

Até o momento, Jennifer Garner, Ben Affleck e Jennifer Lopez não se manifestaram sobre esses relatos. Em entrevista à Allure no mês passado, Garner revelou que seus filhos não gostam de assistir aos filmes dela. “Eles não se importam em ver os do pai, mas meio que querem que eu [apenas] seja a mãe deles. Eles não querem me ver chateada, e as mulheres choram mais no [trabalho] que fazemos. E eles realmente não querem me ver em algo romântico", explicou.