J-Lo teria se irritado com comentários recentes de Jennifer Garner, ex-esposa de Ben Affleck

J-Lo teria se sentido ofendida por causa de uma entrevista da atriz e a situação pode acabar sobrando para Ben Affleck

A cantora Jennifer Lopez (53), esposa de Ben Affleck (50), teria se irritado com comentários recentes da atriz Jennifer Garner (51), ex-esposa e mãe dos três filhos do ator. As informações foram publicadas pelo Radar Online nesta terça-feira, 18.

Fontes contaram ao site que a situação entre as duas mulheres está prestes a explodir - e que Ben Affleck terá que fazer o meio de campo. Tudo começou depois que Jennifer Garner, estrela de ‘De Repente 30’, disse que não se sente bem lendo notícias sobre o ex-marido, em entrevista recente à revista Stellar.

"Não faz eu me sentir bem, mesmo que seja algo bom sobre um de nós. Eu apenas tento esquecer que que sou famosa, e o mesmo com qualquer pessoa que eu amo. Não preciso ver ninguém da minha família virar um meme", admitiu na ocasião, ao ressaltar que faz o possível para evitar ver coisas sobre eles na imprensa.

O que parece apenas um desabafo pessoal virou "um verdadeiro fo##-##” para J-Lo", garantiu a fonte. “É a maneira de Jennifer [Garner] dizer que Ben parece infeliz e que todas as suas aparições em público são toscas. Como J-Lo poderia não levar isso para o lado pessoal?”, perguntou.

A fonte ainda continuou: “Parte dela (J-Lo) quer revidar e repreender Jennifer, mas ela é esperta o suficiente para não fazer muita cena publicamente. Portanto, caberá a Ben bancar o juiz."

"É o pior pesadelo de Ben", disse o insider. "É apenas uma questão de tempo antes que essas duas mulheres batam de frente."

O Radar Online ainda diz que Jennifer Garner estava interessada em fazer seus filhos com Ben terem um bom relacionamento com a nova madrasta, mas que a coisa supostamente mudou depois que o ator teria começado a desabafar com a ex-mulher em meio a problemas no atual casamento.