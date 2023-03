Ben Affleck abre o jogo sobre cara de emburrado no Grammy: “Coisa de marido e esposa”

O ator Ben Affleck comentou em entrevista sobre a cara de emburrado que deu o que falar no Grammy 2023

Nesta quinta-feira, 16, Ben Affleck finalmente veio a público comentar sobre a cara de emburrado que ficou durante a premiação Grammy.

No dia 5 de fevereiro, a premiação musical Grammy foi ao ar e Ben Affleck, que compareceu à premiação musical acompanhando a esposa Jennifer Lopez, chamou a atenção as redes sociais ao aparecer com “cara feia” durante o evento.

“Eu vi [o apresentador do Grammy vindo] e fiquei tipo: ‘Ah Deus’. Eles estavam com a câmera na gente, mas eu não sabia que estavam filmando”, começou explicando o ator para a revista americana The Hollywood Reporter.

Ben então comentou sobre a “bronca” que levou da sua esposa: “Eu me aproximei dela e disse: ‘Assim que começarem a gravar, eu vou me afastar e deixar você sentada perto do Trevor [apresentador]’. E ela disse: ‘É bom que você não saia’. É uma coisa de marido e esposa. Digo, é um pouco de eu ficar: ‘Certo, de quem é esse ato?’. Eu não acompanho. Minha esposa acompanha, obviamente. E é, é um evento de trabalho da minha esposa”.

O ator ainda comentou sobre a decisão de ir à premiação: “Eu me diverti no Grammy. Minha esposa ia, e eu pensei, ‘Bom, deve ter música boa. Deve ser divertido’”.

O astro, que está se recuperando de problemas com álcool, reagiu aos comentários de que ele estaria bêbado durante a premiação: “Eu pensei, isso é interessante. Isso levanta uma outra coisa sobre se é ou não inteligente reconhecer um vício porque existe muita compaixão, mas ainda existe um estigma tremendo, que muitas vezes é inibidor”.

Quieto!

Diferente de Ben Affleck, Justin Bieber não veio à publico para comentar sobre conflitos entre sua esposa Hailey e sua ex-namorada Selena Gomez.

Nesta semana, o jornal Entertainment Tonight ouviu uma fonte que revelou o motivo de Justin não querer se manifestar sobre o assunto.